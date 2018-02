LPI-SLF: Wohnhausbrand schnell gelöscht

Neuhaus am Rennweg (ots) - Einen Wohnhausbrand konnte die Feuerwehr heute Nachmittag in Neuhaus am Rennweg löschen. Gegen 13.30 Uhr bemerkten Zeugen aufsteigenden Rauch aus dem Dachgeschoss des betroffenen Gebäudes in der Sonneberger Straße und alarmierten die Rettungskräfte. Vier Bewohner konnten im Anschluss das Gebäude unverletzt verlassen. Den Kameraden der Feuerwehr gelang es, den Brand im Dachgeschoss des Hauses zu löschen. Trotzdem entstanden Sachschäden in Höhe von mindestens 10 000 Euro. Zur Ursache des Feuers wird derzeit noch ermittelt. Nach ersten Informationen könnte ein Schornsteinbrand zum Feuer im Dachgeschoss geführt haben. Während der Löscharbeiten musste die Sonneberger Straße zeitweise gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell