LPI-SLF: Gegen Schutzplanke gerutscht

Saalfeld (ots) - Mit einer Schutzplanke kollidierte heute Morgen ein Autofahrer bei Saalfeld. Der 37-Jährige war mit seinem Honda auf der B281 von Arnsgereuth in Richtung Saalfeld unterwegs. Gegen 06.45 Uhr verlor er in einer Rechtskurve offenbar auf Grund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen PKW. Der Civic kam nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte gegen die dortige Schutzplanke. Dabei entstanden nach ersten Schätzungen Sachschäden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Autofahrer blieb nach eigenen Angaben unverletzt. Er verständigte im Anschluss selbst die Polizei.

