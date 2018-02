LPI-SLF: Zeugen zu Unfall gesucht

Unterweißbach (ots) - Einen unfallbeteiligten blauen oder fliederfarbenen Audi A1 suchen die Ermittler des Saalfelder Inspektionsdienstes im Zusammenhang mit einer Unfallflucht, die sich am vergangenen Freitag ereignete. Eine 51-Jährige am Steuer eines Linienbusses fuhr am 23.02.2018 gegen 13:20 Uhr in der Ortslage Unterweißbach, in der Bahnhofstraße aus Richtung Bahnhof kommend weiter in Richtung Oberweißbach. Dem Bus entgegen kam der gesuchte Pkw. Auf Höhe der Bahnhofstraße Nr. 6, an einer Engstelle kollidierten beide Fahrzeuge. Der Pkw stieß mit dem linken Außenspiegel gegen die hintere linke Fahrzeugseite des Busses. Die Busfahrerin hielt daraufhin an, aber der andere unfallbeteiligte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt ohne zu stoppen fort. Am Bus entstand leichter Sachschaden. Hinweise zu dem beteiligten blauen oder fliederfarbenen Audi A1 und dessen Fahrer nimmt die Polizei in Saalfeld unter Tel. 03671/56-0 entgegen.

