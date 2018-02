LPI-SLF: Einbrecher an Naturschutzstation

Bad Blankenburg (ots) - Unbekannte Einbrecher machten sich offenbar am letzten Wochenende an der beliebten Naturschutzstation im Schwarzatal zu schaffen. Mitarbeiter bemerkten am Montag frische Einbruchsspuren an dem im Wald zwischen Bad Blankenburg und Schwarzburg gelegenen Objekt. Nach den vorgefundenen Spuren versuchten die Diebe vergeblich, in das Gebäude zu gelangen und verursachten dabei diverse Sachschäden. So hebelten sie gewaltsam eine Holztür zur Werkstatt auf, scheiterten anschließend jedoch an der dahinter montierten massiven Stahltür und gelangte deshalb nicht in die Station. Die genaue Höhe der entstandenen Schäden ist derzeit noch unklar. Die Saalfelder Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Diebstahls, sicherte Spuren am Tatort und sucht nun dringend Zeugen. Wer in den vergangenen Tagen im Schwarzatal verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkte, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 03671/560 in der Landespolizeiinspektion zu melden.

