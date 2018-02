LPI-SLF: Lebensgefährtin geschlagen

Rudolstadt (ots) - Gegen einen Mann aus Eritrea ermittelt die Saalfelder Polizei seit Montagabend wegen des Verdachts der Körperverletzung. Der 34-Jährige steht in dringendem Verdacht, seine Lebensgefährtin gegen 20.00 Uhr, in einer Rudolstädter Wohnung ins Gesicht geschlagen und an den Haaren gezogen zu haben. Dabei wurde die 30-jährige Eritreerin leicht verletzt und verlor einige Haare. Der zweijährige, ebenfalls in der Wohnung anwesende Sohn blieb unverletzt. Die alarmierten Saalfelder Beamten erhoben die Personalien des verdächtigen Asylbewerbers und verwiesen ihn aus der gemeinsamen Wohnung. Im Anschluss fertigten sie eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung.

