LPI-SLF: Mit Messer bedroht

Rudolstadt (ots) - Wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt die Saalfelder Polizei seit Montagabend gegen einen jungen Asylbewerber in Rudolstadt. Laut ersten Zeugenaussagen soll der 19-jährige Afghane gegen 17.00 Uhr in einer Gemeinschaftsunterkunft zwei Iraner mit einem Messer bedroht haben. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnten dem Verdächtigen das Messer wegnehmen, bevor jemand verletzt wurde. Die hinzu gerufenen Polizisten nahmen den alkoholisierten Afghanen in Gewahrsam. Der junge Mann kam anschließend in ein Klinikum, da er androhte, sich selbst etwas anzutun. Laut ersten Vortestergebnissen stand der Verdächtige mit 1,45 Promille unter Alkoholeinfluss und unter dem Einfluss von Cannabis.

