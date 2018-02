LPI-SLF: Feuerwehrmann bei Wohnhausbrand verletzt

Bodelwitz (ots) - Aus noch ungeklärter Ursache kam es letzte Nacht in Bodelwitz, im Saale-Orla-Kreis, zu einem Wohnhausbrand. Zum Glück bemerkten beide Bewohner gegen 23.00 Uhr rechtzeitig das Feuer im Dachstuhl und verließen unverletzt das Gebäude. Obwohl die alarmierte Feuerwehr den Brand anschließend löschen konnte, entstanden erhebliche Schäden am Dach des Hauses. Nach ersten Schätzungen liegt die Schadenshöhe bei mindestens 15 000 Euro. Ein Feuerwehrmann verletzte sich während der Löscharbeiten am Fuß, als er auf einer glatten Eisfläche ausrutschte. Der 41-Jährige kam zur weiteren Behandlung per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Kripo Saalfeld ermittelt nun zur Ursache des Brandes. Nach jetzigen Informationen der Polizei blieben die 58 und 59 Jahre alten Ehepartner und Bewohner des Hauses unverletzt. Sie kamen vorerst bei Verwandten unter.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell