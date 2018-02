LPI-SLF: Ernennung von neuen Schülerlotsen in Lichte

1 weiterer Medieninhalt

Lisa Stauch und Sarah Koch freuen sich über ihre sehr guten Prüfungsergebnisse Bild-Infos Download

Lichte. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots) - 14 neue Verkehrshelfer von der staatlichen Regelschule in Lichte haben nach bestandener Prüfung nun die verantwortungsvolle Aufgabe ihren Mitschülern beim täglichen Schulweg hilfreich zur Seite zu stehen. Zusammen mit der stellvertretenden Schulleiterin, Frau Bergmann, beglückwünschten die Polizisten des Saalfelder Inspektionsdienstes am 26.02.2018 die neuen Verkehrshelfer, die auch als Schülerlotsen bezeichnet werden. Nach erfolgreicher Prüfung erhielten die Schüler jeweils eine eigene Überziehweste und die genauso gut erkennbaren Basecaps, gesponsert von der regionalen Verkehrswacht. Der Leiter des Saalfelder Inspektionsdienstes, Polizeioberrat Heiko Steinbiß, erinnerte die Schüler zudem daran, dass sie ab sofort mit viel Verantwortung ausgestattet sind und lobte aber auch die 7- und 8-Klässler für ihr Engagement, ihren Mitschülern auf dem Schulweg behilflich sein zu wollen. Besonders freuten sich die Polizeihauptmeisterinnen Cordelia Prillwitz und Frances Lorenz, die bei den Schülern in sechs Doppelstunden für die Ausbildung zum Schülerlotsen gesorgt haben, dass es zwei Mädchen mit besonders guten Prüfungsergebnissen gibt. Lisa Stauch und Sarah Koch, beide in der 7.Klasse der Regelschule, haben sich somit für die Teilnahme am Thüringer Landesausscheid der Schülerlotsen qualifiziert. Beide Mädchen freuten sich sichtlich über ihre Nominierung und hoffen nun für den Wettbewerb im August 2018 in Erfurt auf eine genauso erfolgreiche Teilnahme.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell