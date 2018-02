LPI-SLF: Zeugen gesucht

Steinach (ots) - Bereits am Dienstag , den 20.02.2018, gegen 07.30 Uhr ereignete sich auf der Straße zwischen Blechhammer und Steinach ein Unfall mit 2 schwerverletzten Personen. Bei diesem Unfall kam auch die FFW von Steinach zum Einsatz.Durch die Feuerwehr wurde vor dem Ortseingang von Steinach, aus Richtung Blechlhammer kommend, ein Warnzeichen auf der Fahrbahn bzw. am Fahrbahnrand aufgestellt. Dieses wurde durch unbekannte Verkehrsteilnehmer umgefahren und so beschädigt, dass es nicht mehr zu gebrauchen ist.Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, sich unter der Rufnummer 03675 8750 zu melden.

