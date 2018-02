LPI-SLF: Zeugen zu Graffiti gesucht

Saalfeld (ots) - Nachdem Unbekannte in der Nacht zum Samstag diverse Graffiti im Saalfelder Stadtgebiet anbrachten, hofft die Polizei nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Die Täter besprühten unter anderem eine Bushaltestelle in der Fingersteinstraße, einen Zigarettenautomaten in der Hannostraße sowie einen in der Walter-Schönheit-Straße abgestellten VW-Transporter mit weißer und blauer Farbe. Die Höhe der hierbei entstandenen Sachschäden ist derzeit noch unklar. Informationen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nehmen die Beamten der Landespolizeiinspektion unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

