LPI-SLF: Likör entwendet

Rudolstadt (ots) - Likör stahlen unbekannte Einbrecher am vergangenen Wochenende aus einem Rudolstädter Getränkemarkt. In der Nacht zum Samstag drangen die Täter gewaltsam in den Markt in der Anne-Frank-Straße ein. Im Inneren entnahmen sie nach jetzigen Erkenntnissen der Polizei lediglich eine Flasche Likör und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Einbrecher hinterließen Sachschäden in Höhe von ca. 1000 Euro. Auch zu diesem Fall werden dringend Zeugen gesucht. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

