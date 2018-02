LPI-SLF: Diesel abgezapft

Rudolstadt (ots) - Dieseltreibstoff zapften Unbekannte in der vergangenen Woche aus zwei Sattelzugmaschinen in Rudolstadt ab. Offenbar schlugen die Diebe in der Nacht zum Freitag zu. Die Unbekannten begaben sich zu den auf einem Firmengelände in der Breitscheidstraße abgestellten Sattelzügen und öffneten deren Tanks. Anschließend ließen sie insgesamt 100 Liter Diesel ab und stahlen diese. Zeugen sahen am frühen Freitagmorgen, gegen 04.15 Uhr, zwei verdächtige Männer vom Tatort mit einem schwarzen Audi wegfahren, erkannten aber weder Personen noch Kennzeichen. Die Saalfelder Polizei hofft nun auf weitere Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Informationen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

