LPI-SLF: Ermittlungen zu Unfallflucht

Kamsdorf (ots) - Die Saalfelder Polizei ermittelt aktuell zu einer Unfallflucht, die sich am Wochenende in Kamsdorf ereignete. In der Zeit zwischen Samstagmorgen und Sonntagabend beschädigte ein noch unbekannter Auto- oder LKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug zwei Zäune in der Pfarrgasse und der Wilhelm-Pieck-Straße. Dabei entstanden Sachschäden in Höhe von mindestens 100 Euro. Da sich bisher noch kein Unfallverursacher bei den Eigentümern der Grundstücke oder der Polizei meldete, wird nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten Zeugen, die am Wochenende verdächtige Fahrzeuge oder Personen bemerkten. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

