LPI-SLF: Betonschneider entwendet

Rudolstadt (ots) - Eine Betonschneidemaschine stahlen Unbekannte am Wochenende von einer Baustelle in der Rudolstädter Innenstadt. Die Diebe verschafften sich in der Nacht zum Sonntag auf noch unbekannte Art und Weise Zutritt zu einem derzeit im Umbau befindlichen Mehrfamilienhaus in der Marktstraße und ließen dort die Baumaschine mitgehen. Die entwendete Maschine ist ca. 100 x 80 cm groß und so schwer, dass sie nur durch mindestens zwei Personen getragen werden kann. Die Saalfelder Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise zum Verbleib des Betonschneiders. Wer am vergangenen Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Marktstraße bemerkte, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03671/560 in der Landespolizeiinspektion.

