LPI-SLF: Verfolgung endet in Sackgasse

Saalfeld - Unterwellenborn (ots) - Am Samstag, kurz nach Mitternacht, fiel einer Streife ein Pkw Renault Megane auf, welcher in Kamsdorf sehr zügig unterwegs war. Nachdem durch die Beamten ein Anhaltezeichen gegeben wurde, beschleunigte das Fahrzeug noch mehr und fuhr weiter in Richtung Könitz. In Könitz bog das Fahrzeug jedoch in eine Sackgasse, so dass der Pkw nicht mehr weiter fahren konnte. Nach dem Anhalten sprangen zwei Insassen aus dem Fahrzeug und rannten weg. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß konnten die Zwei durch die Beamten gestellt werden. Fahrzeugführer war eine 42-jährige Frau, Beifahrer, ein 36-jähriger Mann, beide aus dem Bereich Unterwellenborn. Es stellte sich heraus, dass die Frau das Fahrzeug ohne Erlaubnis des Eigentümers nutzte. Eine Fahrerlaubnis hatte sie nicht, dafür reagierte ein Drogenvortest positiv. Bei der 42-jährigen wurde eine Blutentnahme veranlasst, der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und in der Folge an den Berechtigten übergeben.

