LPI-SLF: Mit Blaulicht durch Sonneberg

Saalfeld (ots) - Am Samstag Abend wurde ein Autofahrer in Sonneberg von einem roten VW Golf mit Blaulicht in rasanter Geschwindigkeit überholt. Durch die Fahrweise der "Blaulicht" Fahrerin erschrack sich der Autfahrer und fühlte sich bedrängt. Als die rasante Fahrerin durch die richtige Polizei kontrolliert wurde, gab sie an, dass sie schnell zur Arbeit kommen muss. Nun erwartet der rasanten "Blaulicht" Fahrerin eine Anzeige.

