LPI-SLF: Sachbeschädigung durch Graffiti am Penny Markt

Schleiz (ots) - Im Zeitraum vom 20. Februar bis zum 22. Februar 2018 beschmierten unbekannte Täter die Hauswand sowie den Grundstückszaun des Penny Markts in der Löhmaer Straße in Schleiz mit schwarzer Farbe. Im Rahmen der Tathandlung zerstörten sie zudem ein Zaunsfeld in unmittelbarer Nähe zu den Schriftzügen. Es entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro. Die vor Ort ermittelnden Beamten konnten mehrere Spurenträger sichern. Dennoch bittet die Polizeiinspektion Saale-Orla mögliche Zeugen, sich bei der nächsten Polizeidienststelle einzufinden.

