LPI-SLF: Erfolgreiche Suche nach einem Urlauberkleinkind im Flusslauf Lichte

Saalfeld (ots) - Am 25.12.2017, spielten die Geschwister einer Urlauberfamilie auf einer Wiese am Flusslauf Lichte in der Nähe des Hotel "Am Kleeberg" in 98739 Lichte. Ein dreijähriges Mädchen rutschte ab, fiel in den eiskalten Fluss und wurde durch das Schmelzwasser mitgerissen. Der Kindsvater machte sich sofort auf die Suche und rannte die Saalfelder Straße am Flusslauf entlang. Ein Anwohner wählte den Notruf und löste die Rettungskette aus. Ein Streifenwagen der Bundespolizeiinspektion Erfurt, welcher sich gerade in Neuhaus am Rennweg aufhielt, traf schnell vor Ort ein. Die Bundespolizisten rannten mit dem Vater am Flusslauf entlang. Nach ca. einem Kilometer konnte das Mädchen im Wasser treibend durch den Vater aufgehalten und durch den Bundespolizisten aus dem Wasser geborgen werden. Der eingetroffene Neuhäuser Notarzt und sein Rettungswagenteam, unterstützt von der Feuerwehr Lichte sowie den Polizeikräften, begann sofort und unermüdlich das verunglückte Mädchen zu reanimieren. Trotz starken Nebels, gelang es einer Rettungshubschrauberbesatzung in einer fliegerischen Meisterleistung in der Nähe der Unglücksstelle zu landen. Das Mädchen konnte somit auf kürzesten Wege in die Uniklinik Jena verflogen werden. Der Gesundheitszustand des Kindes ist weiterhin kritisch.

