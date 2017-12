LPI-SLF: ^Verkehrsunfall mit Personenschaden

Pößneck (ots) - Am 24.12.2017 gegen 13:00 Uhr ereigenete sich im Stadtgebiet Pößneck ein Verkehrsunfall, wobei eine männliche Person leicht verletzt wurde. Der Mann wurde in der Thüringenklinik Pößneck ambulant behandelt. Verusacht wurde der Unfall durch eine 34 jährige Frau, die ungebremst in einen Kreuzungsbereich einbog. Hier kam es zur Kollision, mit einem auf der Vorfahrtstraße fahrenden Fahrzeug.

