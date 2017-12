LPI-SLF: Zeugen nach Unfall in Schleiz gesucht

Schleiz (ots) - In der Nacht zu Sonntag überfuhr ein bisher unbekanntes Fahrzeug ein Verkehrszeichen am Kreisverkehr Heinrichsruh mit Fahrtrichtung BAB9. Beim Überfahren des Verkehrszeichens verlor das Fahrzeug den Auspuff. Am Verkehrszeichen entstand Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Schleiz zu melden. Der Pkw muss im Bereich der Fahrzeugfront einen Beschädigung haben. Aufgrund der verlorenen Auspuffanlage muss das Fahrzeug aufgrund erhöhter Geräuschemission aufgefallen sein.

