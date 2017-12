LPI-SLF: Weihnachtsfete mit Folgen

Schleiz (ots) - Während einer Feierlichkeit in der Nacht zu Heiligabend wurde der PI Saale-Orla durch einen Gast der Kneipe in Schleiz telefonisch mitgeteilt, dass verbotene Substanzen konsumiert würden. Die folgenden Maßnahmen gipfelten in einer Personendurchsuchung einer anwesenden Frau und der anschließenden Sicherstellung an Cannabis. Nun muss die Beschuldigte mit einer Strafanzeige wegen dem unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln rechnen, obgleich sich der Konsum nicht bestätigte.

