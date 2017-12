LPI-SLF: Hundekauf stellt sich als Betrugsmasche heraus

Steinach (ots) - Am 18.12.2017 wurde eine 42-Jährige aus Steinach Opfer eines Trickbetruges. Sie hatte sich auf einer Internetseite einen Hundewelpen ausgesucht und die vermeintliche Verkäuferin kontaktiert. Per E-Mail wurde ein Preis von 220,- Euro für das Tier vereinbart, die die Frau auch an einen Empfänger in Kamerun überwies. Anschließend erhielt sie eine E-Mail, die den Anschein erweckte sie stamme vom Flughafen Belfast. Hierin wurde sie aufgefordert weitere 665,- Euro für eine notwendige Wärmebox zu überweisen, was die Frau schließlich stutzig machte. Nähere Nachforschungen ergaben einige Widersprüche und fingierte E-Maildaten sowie die Auskunft vom Flughafen, dass dort kein Hundewelpentransport bekannt ist.

