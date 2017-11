LPI-SLF: Mann mit Glatze attackiert Achtjährigen

Rudolstadt-Schwarza. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots) - Heute Morgen (17.11.2017) soll ein Achtjähriger auf seinem Schulweg in Schwarza von einem offenbar alkoholisierten Mann attackiert und verletzt worden sein. Gegen 07:00 Uhr war der Junge aus Richtung eines Baumarktes gekommen und weiter zu seiner Grundschule im Ortsteil Schwarza gelaufen. Auf dem Fröbelring begegnete dem Kind dann ein unbekannter Mann, der auf ca. 40 Jahre geschätzt wurde und eine Glatze hatte. Der Mann habe den Jungen dann angerempelt und ihm ein Bein gestellt, so dass er stürzte. Als der Achtjährige wieder aufstehen wollte, habe ihm der Mann gegen den Arm geboxt und ihn so wieder zu Boden gestoßen. Der Junge wurde durch den Angriff leicht verletzt. Zum Täter wurde weiterhin bekannt, dass er 1,70 m groß und schlank war, eine schwarze Jacke und dunkle Jeans trug. Zum Tatzeitpunkt habe er geraucht und nach Alkohol gerochen. Ein älterer Herr, der Aussagen zufolge ganz in der Nähe des Geschehens gesehen wurde und möglicherweise Zeuge der Attacke wurde, wird gebeten, sich mit der Saalfelder Polizei in Verbindung zu setzen. Tel.03671/560

