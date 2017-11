LPI-SLF: Lkw-Fahrer rangiert auf Bahnübergang und verursacht Verkehrsunfall

Pößneck (ots) - Am 16.11.2016 gegen 07.20 Uhr befuhr ein 49-Jähriger Fahrer eines Lkw mit Anhänger befuhr die Jenaer Straße aus Richtung Neustädter Straße kommend. Als er sich vor der dortigen Baustelle befand, rangierte der Kraftfahrer im Bereich des dortigen Bahnüberganges rückwärts. In diesem Moment schlossen sich die Bahnschranken, welche dadurch beschädigt wurden. Am Lkw entstand dadurch ebenfalls Sachschaden. Der vom unteren Bahnhof kommende und in Richtung Jena fahrende Regionalzug musste am Bahnübergang stoppen und konnte seine Fahrt zunächst nicht fortsetzen. Personen kamen nicht zu Schaden. Gegen den Fahrer des Lkw wird wegen gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell