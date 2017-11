LPI-SLF: Fahrrad mit Hilfmotor entwendet

Oppurg (ots) - Am 16.11.2017 um 14.00 Uhr befuhr ein 48-Jähriger Fahrer eines Fahrrades mit Hilfsmotor Typ Solo Mofa 712 BS die B 281 von Pößneck in Richtung Oppurg. Aufgrund eines Defektes wurde das Fahrrad kurz vor dem Abzweig Nimritz abgeschlossen und am Fahrbahnrand abgestellt. Unbekannte Täter nahmen anschließend das Fahrzeug mit und entfernten sich in unbekannte Richtung. Markant an dem Fahrrad sind die silbern gespritzten Speichen beider Räder.

