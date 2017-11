LPI-SLF: Zeugen zu Unfallhergang gesucht

Saalfeld (ots) - Die Polizei sucht dringend Zeugen, die am Donnerstagabend einen Verkehrsunfall an der Kreuzung zwischen Promenadenweg, Rainweg und Schillerstraße beobachtet haben. Gegen 18.25 Uhr stießen ein weißer Skoda und ein weißer Nissan im ampelgeregelten Kreuzungsbereich gegeneinander. Beide beteiligten Fahrzeugführer behaupteten nach dem Zusammenstoß, bei Grün gefahren zu sein. Hierbei kam der 64-jährige Skodafahrer vom Promenadenweg und wollte nach links in die Schillerstraße einfahren. Die 26-Jährige Nissanfahrerin war von der Melanchthonstraße in Richtung Promenadenweg unterwegs. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt und der Skodafahrer leicht verletzt. Nach ersten Schätzungen entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 6000 Euro. Zeugenhinweise bitte an Tel. 03671/560.

