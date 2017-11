LPI-SLF: Festnahme

Rudolstadt (ots) - Einen per Haftbefehl gesuchten Mann nahmen Zivilfahnder letzte Nacht in Rudolstadt fest. Der wegen Körperverletzung verurteilte 48-Jährige zahlte die auferlegte Geldstrafe in Höhe von 1400 Euro nicht, weshalb die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl beantragte. Gegen 01.00 Uhr trafen die Polizisten den Mann zu Fuß in der Innenstadt an und nahmen ihn umgehend mit in eine Gewahrsamszelle der Polizeiinspektion. Sollte der Mann in den nächsten Stunden den offenen Strafbetrag nicht aufbringen können, wird er am Morgen in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt gefahren. Dort müsste er voraussichtlich die nächsten 90 Tage hinter Gittern verbringen.

