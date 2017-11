LPI-SLF: Erfolgreiche Wohnungsdurchsuchung

Lauscha (ots) - Erfolgreicher als erwartet, verlief am Mittwochnachmittag eine polizeiliche Durchsuchung in Lauscha. Saalfelder Beamte waren eigentlich nur einer per Haftbefehl gesuchten jungen Dame auf der Spur, als sie gegen 15.30 Uhr die Wohnung der 23-Jährigen betraten. Diese hatte eine wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verhängte Geldstrafe nicht gezahlt und sollte deshalb in Haft. Zu ihrem Glück konnte sie die Haft vorerst durch Zahlung von mehreren Hundert Euro abwenden. Jedoch droht ihr und ihrem Freund nun neuer Ärger. In der Wohnung fanden die Beamten diverse illegale Drogen auf dem Tisch. Unter anderem stellten die Polizisten geringe Mengen an Crystal, Haschisch, Marihuana und XTC-Pillen sicher. Außerdem fanden die Beamten bei der anschließenden staatsanwaltschaftlich bestätigten, gründlichen Durchsuchung des Objektes zwei verbotene Teleskopschlagstöcke und eine benutzte Graffitischablone mit verfassungsfeindlichen Symbolen. Deshalb wird gegen die Frau und ihren bereits polizeibekannten 28-jährigen Freund nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetz und wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. In diesem Zusammenhang wird nun geprüft, ob die beiden für die in der vergangenen Woche in Lauscha verursachten Sachbeschädigungen durch Farbsprühereien verantwortlich sind.

