LPI-SLF: Mit Wildsau kollidiert

Gefell (ots) - Mit einer Wildsau kollidierte am Mittwochnachmittag eine Autofahrerin bei Gefell. Die junge Frau befuhr gegen 16.00 Uhr die Bundesstraße von Saaldorf in Richtung Frössen, als vor ihrem Audi plötzlich eine Wildsau die Fahrbahn betrat. Trotz Gefahrenbremsung konnte die 19-Jährige den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der A6 kollidierte mit dem Schwein. Dabei entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren Hundert Euro an dem PKW. Die Wildsau richtete sich nach dem Aufprall wieder auf und lief scheinbar unverletzt in den angrenzenden Wald. Die Audifahrerin blieb nach jetzigen Informationen der Polizei zum Glück unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell