LPI-SLF: Unfallflucht nach Sachbeschädigung

Judenbach (ots) - Ein unbekanntes Fahrzeug hat in der Zeit von Dienstagmorgen, 07:00 Uhr bis Mittwoch, 16:30 Uhr eine Dachrinne an einem Haus in der Pfarrgasse auf 2 Meter Länge beschädigt und teilweise die Rinneneisen aus den Balken gerissen. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 750 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Die Polizei bittet mögliche Zeugen zu dem Vorfall, sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

