LPI-SLF: Zeugen zu Fahrraddiebstahl gesucht

Rudolstadt (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Fahrraddiebstahl, der sich am Mittwoch in Rudolstadt ereignete. Unbekannte entwendeten zwischen 06.30 Uhr und 16.00 Uhr ein am Bahnhof abgestelltes Mountainbike einer jungen Frau. Die 20-Jährige hatte ihr orangefarbenes Fahrrad vom Typ UMF Hardy 4 in dem dortigen Radständer abgestellt und mit einem Seilschloss am Vorderrad gesichert. Als sie am Nachmittag zurückkehrte, war nur noch das angeschlossene Vorderrad vorhanden. Die Diebe hatten offenbar das Rad demontiert und den Rahmen mit allen weiteren Anbauteilen mitgenommen. Jetzt werden dringend Zeugen gesucht, die Hinweise zu verdächtige Personen liefern können. Unter Umständen fielen Verdächtige auf, die ein orangefarbenes Fahrrad mit fehlendem Vorderrad trugen. Informationen nehmen die Beamten der Landespolizeiinspektion Saalfeld unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

