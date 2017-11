LPI-SLF: Parkproblem

Schleiz (ots) - Am Abend des 15.11.2017 kam es auf einem Hinterhof in der Oschitzer Straße zu eine Polizeieinsatz wegen Unstimmigkeiten bei der Parkordnung. Als ein 58jähriger Mann seinen Pkw hinter dem Kleinbus des 51jährigen Mieters abstellte, kam dieser sofort wutentbrannt in der Annahme hinzu er würde absichtlich eingeparkt. Bei der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung entstand an dem Pkw des Geschädigten ein Schaden von ca. 1500,- EUR, beide Beteiligten blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell