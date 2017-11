LPI-SLF: Zeugen zu einer Unfallflucht gesucht

Neuhaus-Schierschnitz (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Montag in der Zeit von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Straße Mühldamm ereignet hat. Eine bisher unbekannte Person hatte versucht mit einem Fahrzeug in eine Parklücke zwischen einem VW Multivan und einem Pkw Mercedes einzuparken. Da die Parklücke jedoch zu klein war, kam es zur Kollision mit den beiden bereits geparkten Fahrzeugen, so dass an diesen ein Sachschaden in Höhe von 6100 Euro entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell