LPI-SLF: Chevroletfahrer wird schwer verletzt

Rudolstadt (ots) - Schwere Verletzungen erlitt ein Chevroletfahrer am Montag bei einem Verkehrsunfall in Rudolstadt. Der 76-Jährige befuhr gegen 12.00 Uhr die Straße Alt Saale in Richtung Bundesstraße 88. Als er nach links auf die Bundesstraße auffuhr, soll er laut Zeugenaussagen die Vorfahrt einer auf der Hauptstraße in Richtung Kirchhasel fahrenden Frau missachtet haben. In der Folge stieß deren Passat gegen den Chevrolet, wobei beide Fahrzeuge stark beschädigt und der Chevroletfahrer schwer verletzt sowie eingeklemmt wurde. Nachdem die Feuerwehr den Mann aus seinem Wrack befreite, kam er zur weiteren Behandlung per Rettungswagen in ein Saalfelder Klinikum. Die 58-jährige Frau im Volkswagen erlitt leichte Verletzungen, die ambulant behandelt wurden. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Aufprall durch Abschleppdienste geborgen werden. Die Höhe der entstandenen Sachschäden wird derzeit auf ca. 13 000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell