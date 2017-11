LPI-SLF: Skoda bei Ausweichmanöver von Straße abgekommen

Unterwellenborn. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots) - Eine 34-Jährige verunfallte am Montag, den 13.11.2017 kurz nach 12:00 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Saalfeld und Langenschade. Die Frau blieb bei dem Unfall unverletzt. Ihren Angaben zufolge war sie von der Straße abgekommen, da sie kurz vor dem Abzweig Schloßkulm dem Gegenverkehr ausweichen musste. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer soll seine Fahrspur nicht eingehalten haben, so dass die Frau mit ihrem grauen Skoda Fabia nach rechts lenken musste, dabei mit Verkehrseinrichtungen kollidierte und dann im Straßengraben mit ihrem Fahrzeug zum Stehen kam. Der andere Autofahrer soll seinen Weg in Richtung Saalfeld, ohne anzuhalten, fortgesetzt haben. Sachdienliche Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Saalfelder Polizei unter Tel. 03671/560 entgegen.

