LPI-SLF: Kotflügel eingedrückt und weg gefahren

Saalfeld (ots) - Hinweise zu einer Unfallflucht am Freitag, den 10.11.2017 zwischen 09:30 Uhr und 11:00 Uhr erbittet die Saalfelder Polizei. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer rammte in der Zeit einen grauen Opel Corsa, der vor einem Einkaufsmarkt in der Straße Mittlerer Watzenbach parkte. Die Eigentümerin des Corsa musste dann feststellen, dass der vordere Kotflügel ihres Autos beschädigt war. Vom Verursacher fehlte aber jede Spur. Zeugen, die den Parkplatzrempler in der Nähe des Markteingangs bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Saalfelder Polizei unter Tel. 03671/560 in Verbindung zu setzen.

