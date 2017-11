LPI-SLF: LKW rollt gegen Neubau

Saalfeld (ots) - Ein LKW machte sich am Montag in Saalfeld selbstständig und rollte gegen einen Neubau. Gegen 09.45 Uhr belieferte ein Kraftfahrer mit dem MAN-Sattelzug eine Baustelle in der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Beim Aussteigen vergaß der 57-jährige Fahrer offenbar, seinen LKW gegen Wegrollen zu sichern. Dieser rollte im Anschluss führerlos vorwärts über die angrenzende Straße, einem Abhang hinab und stieß mit der Front gegen die Hausecke eines gerade frisch erbauten Einfamilienhauses. Dabei entstanden nach ersten Schätzungen Sachschäden in Höhe von ca. 15 000 Euro. Außerdem muss die Statik des Neubaus jetzt durch einen Gutachter geprüft werden. Personen wurden zum Glück nicht verletzt.

