LPI-SLF: Fußgänger erleidet leichte Verletzungen

Königsee-Rottenbach (ots) - Leichte Verletzungen erlitt ein Fußgänger am Montag in Königsee, als ihn ein LKW touchierte. Laut ersten Zeugenaussagen versuchte der 66-Jährige gegen 13.15 Uhr die Schmidtenstraße im Bereich der dortigen Fußgängerampel trotz Rotlichtes zu überqueren. Im selben Moment kam auf der B88 jedoch ein LKW-Fahrer mit einer Sattelzugmaschine gefahren. Dabei kollidierte der MAN leicht mit dem Fußgänger auf der Fahrbahn. Dieser stürzte zu Boden, schlug mit dem Kopf auf und verletzte sich am Hinterkopf. Nach jetzigen Informationen der Polizei besaß der Fußgänger noch Glück im Unglück und kam mit nur leichten Verletzungen davon, die ambulant behandelt wurden.

