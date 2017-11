LPI-SLF: Mit Fahrrad gestürzt

Rudolstadt (ots) - Kopfverletzungen erlitt eine Rentnerin, als sie am Montagnachmittag in Rudolstadt mit ihrem Fahrrad stürzte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die Dame gegen 13.20 Uhr in der August-Bebel-Straße unterwegs, als sie auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr City-Bike verlor. In der Folge stürzte die 77-Jährige zu Boden und schlug offenbar mit dem Hinterkopf auf der Fahrbahn auf. Dabei erlitt sie eine Platzwunde, die im Anschluss im Krankenhaus behandelt werden musste. An ihrem Fahrrad entstanden leichte Sachschäden. Die Saalfelder Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

