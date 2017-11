LPI-SLF: Unbekannte stecken Mülltonnen und gelbe Säcke in Brand

Rudolstadt (ots) - Zwei Unbekannte steckten letzte Nacht mehrere Mülltonnen und gelbe Säcke in Rudolstadt in Brand. Gegen 23.30 Uhr sah ein aufmerksamer Zeuge zwei Jugendliche mit einem Feuerzeug in der Burgstraße zündeln und anschließend zu Fuß weglaufen. Offenbar hatten die Verdächtigen in der Burgstraße sowie in der Lengefeldstraße mehrere Feuer gelegt. Zum Glück gelang es dem Zeugen, der hinzu gerufenen Feuerwehr und mehreren Anwohnern, die Brandherde schnell zu löschen. Nach jetzigen Erkenntnissen wurde lediglich ein Holztor sowie ein Holzverschlag durch die Flammen beschädigt und niemand verletzt. Es entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 1500 Euro. Die Polizei sucht nun dringend weitere Zeugenhinweise. Bei den Verdächtigen soll es sich um zwei junge Männer handeln, die dunkel bekleidet waren. Einer von ihnen besaß laut Zeugenaussage dunkle gelockte Haare und eine auffällig gebräunte Hautfarbe. Informationen zur Klärung der Brandfälle nehmen die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion unter der Telefonnummer 03672/417-1464 entgegen.

