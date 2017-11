LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht auf Verbrauchermarkt-Parkplatz

Krölpa (Saale-Orla-Kreis) (ots) - Eine 18-jährige Fahrzeugführerin parkte ihren Pkw "VW-Golf", schwarz, am 13.11.2017, im Zeitraum von 06:00 Uhr - 16:00 Uhr, in Krölpa, an der Saalfelder Straße, auf dem hinteren "Diska"-Parkplatz, in Nähe der Glascontainer. Als sie zu demm Fahrzeug zurück kam, stellte sie einen Lackschaden mit weißem Fremdlack- oder Kunststoffauftrag, am hinteren, linken Kotflügel, im Bereich des Radlaufes fest. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von Ca. 400 Euro.

Zum Unfallverursacher liegen bisher keine konkreten Hinweise vor. Zeugenhinweise zu dem Unfallgeschehen und den Fahrer werden erbeten und von der Polizeiinspektion Saale-Orla schriftlich oder unter der Telefon-Nr.: 03663 431-0 entgegen genommen.

