LPI-SLF: Diebstahl von Gitterboxen aus Außenlager

Pößneck (Saale-Orla-Kreis) (ots) - Am vergangenen Wochenende wurden in der Augenseestraße fünf Gitterboxen, im Wert von insgesamt 500 Euro, aus einem Außenlager eines Unternehmens entwendet. Zudem wurden ein Manometer eines Druckluftkessels und ein Rad einer Absaugvorrichtung abgebrochen, wodurch durch den oder die bisher unbekannten Täter ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro verursacht worden ist.

Zeugenhinweise zu dem Sachverhalt werden erbeten und von der Polizeiinspektion Saale-Orla schriftlich oder unter der Telefon-Nr.: 03663 431-0 entgegen genommen.

