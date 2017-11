LPI-SLF: Unfallflucht nach Kollission mit Gartenzaun

Saalburg-Ebersdorf, Schönbrunn (Saale-Orla-Kreis) (ots) - Ein bisher unbekanntes Fahrzeug befuhr am Montagmorgen, gegen 5 Uhr die Hauptstraße in Schönbrunn in Richtung Ebersdorf. In Höhe der Hausnummer 87 kam der das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Gartenzaun eines Anwohners. Anschließend wendete das Fahrzeug und fuhr wieder in Richtung Bad Lobenstein davon. Der entstandene Sachsachden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise zu dem Unfallgeschehen und den Fahrer werden erbeten und von der Polizeiinspektion Saale-Orla schriftlich oder unter der Telefon-Nr.: 03663 431-0 entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell