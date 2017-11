LPI-SLF: Cannabisaufzucht und Drogen beschlagnahmt

Steinach. Landkreis Sonneberg (ots) - Wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde am Freitagnachmittag, den 10.11.2017 in Steinach eine richterliche Anordnung einer Wohnungsdurchsuchung durch die Polizei vollstreckt. In verschiedenen Räumen eines Einfamilienhauses wurden die Ermittler der PI Sonneberg und der Einsatzunterstützung Saalfeld fündig und stellten mehrere Cannabispflanzen in einer Aufzuchtstation und in der Wohnung eines 20-jährigen Tatverdächtigen weitere getrocknete Pflanzenteile, sowie mehrere Gramm Marihuana und Cannabissamen fest und beschlagnahmten dies. Zudem leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein, da bei der Durchsuchung in der Wohnung des 20-Jährigen zudem Gewehrmunition aufgefunden wurde.

