LPI-SLF: Einbrecher im Freiluftmuseum

Rudolstadt (ots) - Eine Scheune der Thüringer Bauernhäuser brachen Diebe am vergangenen Wochenende auf. Die Unbekannten zerstörten das Schloss der Veranstaltungsscheune des Freilichtmuseums und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume, fanden jedoch offensichtlich keine Wertgegenstände. Nach jetzigen Erkenntnissen der Polizei rückten die Einbrecher ohne Beute wieder ab. Jedoch hinterließen sie Sachschäden in Höhe von ca. 300 Euro. Auch zu diesem Fall sucht die Saalfelder Polizei nun Zeugen. Informationen zur Klärung des versuchten besonders schweren Diebstahls nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

