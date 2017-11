LPI-SLF: Misslungener Diebstahl

Saalfeld (ots) - Vergeblich versuchten Diebe am Wochenende, in Saalfeld einen BMW zu stehlen. Die Täter demontierten vermutlich am Freitagabend oder Samstagvormittag das Zylinderschloss der Fahrertür, als der BMW X5 zwischen 17.00 Uhr und 21.00 Uhr auf einem Supermarktplatz in der Kulmbacher Straße bzw. zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Oberen Straße stand. Die Eigentümerin bemerkte das fehlende Schloss erst Samstagmittag und alarmierte dann die Polizei. Obwohl an dem Fahrzeug mehrere Hundert Euro Sachschäden entstanden, ließ sich die Tür für die Diebe offenbar nicht öffnen. Die Saalfelder Polizei ermittelt in diesem Fall wegen des versuchten schweren Diebstahls und sucht Zeugen. Wer in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkte, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03671/560 in der Landespolizeiinspektion.

