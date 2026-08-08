Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Alkoholisierter Radler
Nordhausen (ots)
Polizeibeamte kontrollierten Samstagfrüh, gegen 00:30 Uhr, im Falkenweg einen Radfahrer. Der Alkoholtest des 38-Jährigen erbrachte einen Wert von 1,69 Promille, so dass eine Blutentnahme im Krankenhaus erfolgte. Neben der Untersagung der Weiterfahrt wurde auch das entsprechende Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.
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