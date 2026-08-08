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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisierter Radler

Nordhausen (ots)

Polizeibeamte kontrollierten Samstagfrüh, gegen 00:30 Uhr, im Falkenweg einen Radfahrer. Der Alkoholtest des 38-Jährigen erbrachte einen Wert von 1,69 Promille, so dass eine Blutentnahme im Krankenhaus erfolgte. Neben der Untersagung der Weiterfahrt wurde auch das entsprechende Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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