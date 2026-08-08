LPI-NDH: Alkoholisierter Radler

Leinefelde und Dingelstädt (ots) - Am Freitag, 07.08., kam es im Tagesverlauf in Leinefelde und Dingelstädt zu mehreren Anrufen bei Bürgern, bei denen sich die unbekannten Anrufer als Polizeibeamte ausgaben. Im weiteren Gespräch wurde behauptet, dass bei den Angerufenen ein Einbruch bevorstehe und danach gefragt, ob sich der Einbruch lohnen würde bzw. angeboten, ...

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