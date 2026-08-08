Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Berauscht untwerwegs
Bleicherode (ots)
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Polizisten am Montagabend in der Löwentorstraße einen 22-Jährigen PKW-Fahrer fest, dessen Drogenvortest positiv verlief. Es wurden eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus angeordnet, das entsprechende Verfahren eingeleitet sowie die Weiterfahrt untersagt.
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