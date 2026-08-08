Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hundeattacke - Zeugenaufruf

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Ammern (ots)

Am Samstagmorgen ging ein 63jähriger Hundehalter gegen 07:45 Uhr mit seinem Hund der Rasse Ridgeback "Im Sande" im Bereich der neuen Ortsumfahrung in Laufrichtung Reiser entlang. Im Bereich einer Böschung kam ein schwarzfarbener Schäferhund von der Fahrbahn hinunter gelaufen und griff den Hund des 63jährigen Mannes unvermittelt an. Dessen männlicher Hundehalter hielt sich bei seinem Pkw auf der Fahrbahn oberhalb der Böschung auf. Nach bisherigen Erkenntnissen unterließ dieser eine entsprechende Sicherung seines Hundes, sodass der Angriff des Schäferhundes auf den Ridgeback nicht verhindert wurde. Kurz nach der Tierattacke begab sich der Schäferhund zurück auf die Fahrbahn. Der bisher unbekannte Hundehalter stieg in sein Fahrzeug und entfernte sich auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Dachrieden. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen sogenannten "Hundefänger" in weißer Farbe aus dem Unstrut-Hainich-Kreis handeln. Diese Beobachtungen tätigten bislang unbekannte Zeuginnen, die zufällig vorbeiliefen und unter anderem den 63jährigen Mann bei der Erstversorgung seines Hundes unterstützten. Die Tierrettung wurde angefordert und verbrachte den Hund in eine Tierklinik. Zeugen werden gebeten, sich bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

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