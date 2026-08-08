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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneut Anrufswelle von falschen Polizisten - Warnung vor BETRUG !

Leinefelde und Dingelstädt (ots)

Am Freitag, 07.08., kam es im Tagesverlauf in Leinefelde und Dingelstädt zu mehreren Anrufen bei Bürgern, bei denen sich die unbekannten Anrufer als Polizeibeamte ausgaben. Im weiteren Gespräch wurde behauptet, dass bei den Angerufenen ein Einbruch bevorstehe und danach gefragt, ob sich der Einbruch lohnen würde bzw. angeboten, die Wertgegenstände durch die Polizei sicher zu verwahren. Alle Angerufenen erkannten den Trick, gaben keine Daten bekannt und beendeten das Gespräch, bevor sie dies zur Anzeige brachten. In allen Fällen wurde ein Verfahren wegen des Versuchs des bandenmäßigen Betrugs eröffnet.

Die PI Eichsfeld freut sich in solchen Fällen über jeden Bürger, der sich nicht auf ein solches Gespräch einlässt und sich wie die Angerufenen vom gestrigen Freitag verhält. Nur so kann ein Vermögensschaden verhindert werden.

Bitte bleiben Sie grundsätzlich wachsam und misstrauisch und lassen sich in keinem Fall auf eine Übergabe von Geld oder Wertsachen an Unbekannte ein. Im Zweifelsfall lassen Sie sich von Angehörigen unterstützen, bevor sie vorschnell handeln.

Und denken Sie immer daran: Die richtige Polizei würde so niemals handeln!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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